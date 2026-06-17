Назван главный европейский поставщик вина в Россию

РИА Новости: Италия сохранила статус главного европейского поставщика вина в Россию

По итогам апреля Италия сохранила за собой статус крупнейшего поставщика вина в Россию среди европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За второй весенний месяц Италия отправила в Россию вина на общую сумму 13,9 миллиона евро. Европейская страна сохранила статус ведущего экспортера этой алкогольной продукции в РФ, несмотря на сокращения поставок на 13,5 процента.

В топ-3 также вошли Латвия (плюс 12,8 процента, до 9,3 миллиона евро) и Польша (плюс 1,2 процента, до 4,8 миллиона). Франция, в свою очередь, выпала из тройки лидеров, опустившись на четвертую строчку с результатом 3,8 миллиона евро (минус 20 процентов). Пятое место заняла Испания, сократившая поставки до минимума с декабря 2023 года (до 2,4 миллиона).

На объемы поставок европейского вина в Россию все большее влияние оказывают заградительные пошлины. В 2023 году пошлины на вина из западных государств подняли с 12,5 до 20 процентов от таможенной стоимости, а с августа 2024-го — до 25 процентов, но не менее двух долларов за литр. На этом фоне свои позиции на российском рынке укрепила Грузия, которую глава группы компаний Simple Максим Каширин назвал главным конкурентом отечественных виноделов.