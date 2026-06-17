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13:56, 17 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названо наиболее вероятное решение Банка России по ключевой ставке

Доцент Щербаченко: С вероятностью 80 % ЦБ понизит «ключ» на 0,5 пункта
Кирилл Луцюк

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Принимая решение по ключевой ставке на предстоящем заседании Совета директоров, Банк России будет выбирать из двух вариантов. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент Финуниверситета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Первый предполагает снижение данного показателя на 0,5 процентных пункта. Вероятность такого развития событий экономист оценил в 80 процентов. По его мнению, действия регулятора будут обусловлены постепенным снижением уровня инфляции. В мае ее значение достигло 0,17 процента. Годовая инфляция в РФ на 1 июня составила 5,39 процента.

Однако, как уточнил Щербаченко, не исключено, что ключевая ставка останется неизменной. Вероятность, что регулятор поступит так, он оценил в 20 процентов. Подобные шаги могут быть продиктованы необходимостью взять паузу после долгого периода понижения ключа.

«Тогда у Центрального банка до следующего заседания еще один летний месяц, чтобы оценить ситуацию, и тогда в июле снизить на один процентный пункт», — пояснил экономист.
 
По словам исполнительного директора Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антона Свириденко, ключевую ставку в России необходимо срочно понизить. Такой шаг позволит предприятиям получить инвестиции и будет способствовать стабилизации курса рубля.

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