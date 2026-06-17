Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:22, 17 июня 2026Моя страна

Письма почти столетней давности нашли в ветхом доме в российском регионе

В Челябинской области нашли школьные сочинения и письма почти столетней давности
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vlarit / Shutterstock / Fotodom

В Юрюзани Челябинской области после сноса ветхого дома нашли пожелтевшую тетрадь со школьными сочинениями и письма почти столетней давности, рассказало Ura.Ru.

Сочинения писал мальчик по имени Ваня, они датированы 1933–1934 годами. В них подросток 12 или 13 лет (вероятно, он 1920 года рождения) описал свою первую охоту с отцом, игры с друзьями и поход до села Серпиевка. Кроме того, найдены и его письма-треугольники из армии. Судя по ним, он служил на Дальнем Востоке после учебы. В них он, в частности, писал: «Дай бог, приеду домой, войны не будет».

Письма нашли супруги Розенберги, который купили участок со старым домом. Они нашли родственников авторов сочинений — выяснилось, что Иван дожил до 1990-х годов. Другой дом на этом же участке новые владельцы хотят восстановить и превратить его в музей.

«У нас полностью восстановлена история дома-музея с момента постройки до наших дней. Мы нашли информацию о семье, которая там жила на протяжении почти всего 20 века, познакомились с их племянниками», — рассказала Виктория Розенберг.

Ранее житель Калининградской области Дмитрий во время прогулки по Балтийской косе обнаружил в песке старую бутылку. Внутри оказался пожелтевший лист бумаги с текстом на польском языке, содержащим просьбу ответить по почтовому адресу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о новой тактике ВСУ после удара по автобусу с детьми под Брянском

    Известный журналист назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Страна ЕС выступила против части новых антироссийских санкций

    Россиянам назвали особо опасное действие в грозу

    Письма почти столетней давности нашли в ветхом доме в российском регионе

    В Москве заявили о намерении Запада «раздавить Россию»

    Москвичам пообещали «пепельный свет»

    Трамп назвал Обаму «тупым сукиным сыном»

    Российские инструкторы обучили группу военных элитного иностранного батальона

    Покупатель российской нефти резко сократил ее импорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok