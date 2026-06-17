Письма почти столетней давности нашли в ветхом доме в российском регионе

В Челябинской области нашли школьные сочинения и письма почти столетней давности

В Юрюзани Челябинской области после сноса ветхого дома нашли пожелтевшую тетрадь со школьными сочинениями и письма почти столетней давности, рассказало Ura.Ru.

Сочинения писал мальчик по имени Ваня, они датированы 1933–1934 годами. В них подросток 12 или 13 лет (вероятно, он 1920 года рождения) описал свою первую охоту с отцом, игры с друзьями и поход до села Серпиевка. Кроме того, найдены и его письма-треугольники из армии. Судя по ним, он служил на Дальнем Востоке после учебы. В них он, в частности, писал: «Дай бог, приеду домой, войны не будет».

Письма нашли супруги Розенберги, который купили участок со старым домом. Они нашли родственников авторов сочинений — выяснилось, что Иван дожил до 1990-х годов. Другой дом на этом же участке новые владельцы хотят восстановить и превратить его в музей.

«У нас полностью восстановлена история дома-музея с момента постройки до наших дней. Мы нашли информацию о семье, которая там жила на протяжении почти всего 20 века, познакомились с их племянниками», — рассказала Виктория Розенберг.

Ранее житель Калининградской области Дмитрий во время прогулки по Балтийской косе обнаружил в песке старую бутылку. Внутри оказался пожелтевший лист бумаги с текстом на польском языке, содержащим просьбу ответить по почтовому адресу.