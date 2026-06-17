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16:44, 17 июня 2026Путешествия

Правила полетов легких самолетов и БПЛА над некоторыми регионами России изменят

Росавиация: С 20 июня в 7 регионах России изменят правила полетов легких самолетов и БПЛА
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С 20 июня правила полетов легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), изменят над некоторыми регионами России. Об этом сообщает Росавиация.

По представлению Минобороны, Главный центр Единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты указанных летательных аппаратов и воздушных средств передвижения в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Ограничения не коснутся воздушных судов государственной и экспериментальной авиации.

Режим будет действовать до особого распоряжения над Москвой и семью областями: Московской, частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской.

Ранее были введены изменения в правила полета гражданских самолетов над Москвой на низкой высоте. Полеты ниже 5,1 тысячи метров были ограничены до границы Ярославской, Нижегородской и Тамбовской областей, а также до Белоруссии.

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