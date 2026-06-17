Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:44, 17 июня 2026Ценности

Продавцы внезапно обогатились из-за погоды в Москве

Москвичи стали массово скупать зонты на маркетплейсах из-за ливней
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Продавцы внезапно обогатились из-за погоды в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным издания, с 11 июня на столицу обрушились ливни и грозы, вследствие чего товаром первой необходимости резко стали зонты. Так, в начале июня популярный летний аксессуар не вызывал интереса у покупателей — магазины в среднем зарабатывали на зонтах около 22 тысяч рублей в день.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

Однако с середины месяца спрос на зонты вырос почти на 80 процентов. Так, жители города стали массово скупать их на маркетплейсах, а выручка у продавцов поднялась до 44 тысяч рублей в день.

В апреле популярный российский бренд начал продавать зонты за 96 тысяч рублей. Согласно описанию, аксессуар марки Bork был изготовлен вручную в Японии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о необходимости соглашения с Россией

    Ситуацию с лесными пожарами в России оценили

    Путину передали «большой горячий привет» от одного президента

    Москвичей предупредили о самом прохладном дне

    Британский самолет-разведчик заметили над Калининградской областью

    Появились подробности о пилоте потерпевшего крушение в Подмосковье самолета

    В сети восхитились 74-летней звездой сериала «Клон» в купальнике

    Россиянам рассказали о способах сократить расходы на ОСАГО

    Россиян призвали следить за почтовым ящиком ради безопасности

    Раскрыта возможная причина крушения самолета в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok