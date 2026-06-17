«Роснефть» провела компьютерные соревнования

Более 750 человек поучаствовали в компьютерных соревнованиях «Роснефти»

Проектные и научные институты в Уфе и Тюмени провели киберфестиваль, объединив более 750 участников по всей стране.

Представители 70 дочерних предприятий «Роснефти» соревновались в 10 онлайн-дисциплинах. Игроки выступали как индивидуально, так и в составе команд. В турнирах по шахматам, русским шашкам и морскому бою лучшие результаты показали сотрудники компаний «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «Сибинтек-Софт» и «Сибинтек».

Киберфестиваль проводится с 2021 года. Команды из Тюмени и Губкинского на пяти киберфестивалях занимали призовые места в одной из дисциплин. Поволжская команда «Сибинтек» взяла четыре призовых места в четырех турнирах.