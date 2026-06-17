Россиянам объяснили рост числа новостроек со срывом срока сдачи

Апрелев: число новостроек со срывом срока сдачи выросло из-за падения спроса

Почти 60 процентов введенного в России в 2026 году жилья сдали с нарушением заявленных сроков. Как заявил в эфире «Радио КП» основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, причиной стало падение спроса из-за роста цен на первичное жилье.

Как напомнил эксперт, в предыдущие годы рынок новостроек поддерживался льготной ипотекой, которая распространялась исключительно на первичное жилье. По его словам, покупатели массово уходили из сегмента вторичного жилья, из-за чего стоимость новостроек начала расти быстрее рыночных показателей.

Сегодня же, по словам Апрелева, квадратный метр в строящемся доме может стоить на 30 процентов дороже жилья того же застройщика, введенного в эксплуатацию на вторичном рынке с ремонтом и мебелью.

Главный аргумент застройщиков, который ранее работал, — покупайте сегодня, завтра будет дороже, — работать перестал Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов

Кроме того, на ситуацию, по его мнению, повлияла действующая система проектного финансирования через эскроу-счета: покупатели все чаще отказываются замораживать средства на несколько лет до завершения строительства, в связи с чем значительная часть спроса перетекает на вторичный рынок.

По словам эксперта, статистика первых пяти месяцев 2026 года показывает именно такую тенденцию. «На вторичном рынке вы покупаете жилье и начинаете им пользоваться. А на первичном рынке несколько лет ждете его получения», — пояснил он.

Как объяснил Апрелев, снижение продаж квартир в строящихся домах привело к ухудшению финансового положения части застройщиков, что отразилось на сроках реализации проектов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сказал, что реальная стоимость сделок на первичном рынке во второй половине года пойдет вниз.