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17:22, 17 июня 2026Моя страна

Россиянин выиграл в лотерею более шести миллионов рублей и не забрал приз

Россиянин из Челябинской области выиграл в лотерею более 6,6 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянин из Челябинской области выиграл в лотерею более 6,6 миллиона рублей и не забрал приз. Об этом сообщает URA.RU.

Уточняется, что победитель принимал участие в розыгрыше «Рапидо Старт» 11 июня. Она проходит онлайн каждые несколько минут. Отметив все числа во втором поле билета, счастливчик увеличил сумму своего выигрыша с 6,5 до 6,6 миллиона рублей. Однако он все еще не обратился за своими деньгами.

Ранее россиянка из Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов рублей благодаря любимому цвету.

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