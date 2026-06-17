Россиянин выиграл в лотерею более шести миллионов рублей и не забрал приз

Россиянин из Челябинской области выиграл в лотерею более 6,6 миллиона рублей

Россиянин из Челябинской области выиграл в лотерею более 6,6 миллиона рублей и не забрал приз. Об этом сообщает URA.RU.

Уточняется, что победитель принимал участие в розыгрыше «Рапидо Старт» 11 июня. Она проходит онлайн каждые несколько минут. Отметив все числа во втором поле билета, счастливчик увеличил сумму своего выигрыша с 6,5 до 6,6 миллиона рублей. Однако он все еще не обратился за своими деньгами.

Ранее россиянка из Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов рублей благодаря любимому цвету.