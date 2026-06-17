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16:11, 17 июня 2026Экономика

Россиянин «захватил заложников» ради ремонта трубы в доме

Житель Новокузнецка выдумал захват заложников, чтобы избавиться от потопа в доме
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Житель Новокузнецка выдумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к коммунальной проблеме и избавиться от потопа в доме. Об этом сообщает управление МВД по Кемеровской области.

54-летний россиянин позвонил на номер «112» и сообщил, что вооружен, удерживает заложников и требует выкуп в размере более 70 тысяч рублей. Полицейские прибыли на место и выяснили, что никаких заложников и оружия у мужчины нет.

Оказалось, что неделю назад в доме произошел потоп. Жильцы неоднократно обращались с жалобами на протекающую трубу, но не получили никакой реакции. В один из дней мужчина много выпил и решил, что при помощи ложного вызова полиции сможет привлечь внимание к коммунальной аварии.

В результате в отношении россиянина составили административный протокол за ложный вызов спецслужб — ему грозит штраф до 1500 рублей. При этом удалось ли мужчине добиться ремонта — неизвестно.

Ранее жители около 50 домов в Краснодаре пожаловались, что не могут добиться помощи после потопа.

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