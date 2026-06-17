Роза Сябитова в купальнике и без макияжа поплавала с внуками

64-летняя телеведущая Роза Сябитова в купальнике и без макияжа поплавала с внуками

Российская телеведущая Роза Сябитова в откровенном виде поплавала с внуками в бассейне. Кадр она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

64-летняя сваха и соведущая популярной телепередачи «Давай поженимся» снялась в слитном зеленом купальнике на широких бретелях. При этом она отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность, и собрала часть волос с помощью заколки.

На руках Сябитова держала двух внуков.

В апреле Роза Сябитова объяснила решение сделать пластические операции. Знаменитость заявила, что прибегала к хирургическим вмешательствам ради молодости.