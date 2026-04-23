Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
17:21, 23 апреля 2026

Роза Сябитова объяснила решение сделать пластические операции

Телеведущая Роза Сябитова прибегала к пластическим операциям ради молодости
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская телеведущая Роза Сябитова объяснила решение сделать пластические операции. Ее комментарий приводит Общественная служба новостей.

64-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» заявила, что прибегала к хирургическим вмешательствам ради молодости. «Я их делала, чтобы как можно дольше оставаться молодой, так как я все-таки медийная личность. Теперь буду стареть с чем есть», — подчеркнула она.

При этом знаменитость уточнила, что в настоящий момент не использует в своем уходе косметику.

В 2024 году Сябитова призналась в восьми перенесенных пластических операциях. «Я начала в шоу-бизнесе в сорок лет с хвостиком и сделала восемь пластических операций по уходу за телом и лицом», — заявила телеведущая.

Ранее солистка группы «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина высказалась о пластике фразой «очень страшно».

