Телеведущая Роза Сябитова прибегала к пластическим операциям ради молодости

Российская телеведущая Роза Сябитова объяснила решение сделать пластические операции. Ее комментарий приводит Общественная служба новостей.

64-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» заявила, что прибегала к хирургическим вмешательствам ради молодости. «Я их делала, чтобы как можно дольше оставаться молодой, так как я все-таки медийная личность. Теперь буду стареть с чем есть», — подчеркнула она.

При этом знаменитость уточнила, что в настоящий момент не использует в своем уходе косметику.

В 2024 году Сябитова призналась в восьми перенесенных пластических операциях. «Я начала в шоу-бизнесе в сорок лет с хвостиком и сделала восемь пластических операций по уходу за телом и лицом», — заявила телеведущая.

