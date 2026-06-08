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11:13, 8 июня 2026Россия

Момент падения вертолета в российском регионе попал на видео

Момент падения вертолета в Архангельской области сняли на видео
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Момент падения вертолета в Архангельской области сняли на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «112».

На опубликованных кадрах видно, как вертолет начал резко снижаться, после чего рухнул на землю. Борт приземлился недалеко от частных домов.

Известно, что крушение воздушного судна произошло 7 июня в районе деревни Верхнее Рыболово. В экстренные службы обратились жители островных территорий, ставшие свидетелями происшествия.

Ранее сообщалось, что на борту находились пилот и два пассажира. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Причиной аварийной посадки назвали неисправность двигателя.

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