Швейцарец переехал в Россию и назвал свое любимое блюдо

Швейцарец Гадими переехал в Россию и полюбил винегрет

Швейцарец Меран Гадими двенадцать лет назад променял живописные Альпы и уютные города Европы на суровую сибирскую зиму и решил остаться в России. Причиной столь кардинального шага стала любовь к девушке из Иркутска. Свою историю иностранец рассказал «КП – Иркутск».

У себя на родине, благодаря государственным льготам, Меран с юности много путешествовал, изучая языки и знакомясь с людьми со всего мира. В одном из международных лагерей в 17 лет он встретил свою будущую жену Ольгу из Иркутска. Ради нее он решился на переезд в Россию. Семья возлюбленной приняла его очень тепло, а в 2014 году они сыграли шумную свадьбу по русским традициям.

«Свадьбы в Европе отмечают иначе — сходили в церковь, зарегистрировали брак и скромно отметили в ресторане. Я только хотел присесть и перекусить, как зовут: "Пошли прыгать! Пошли танцевать!"» — поделился мужчина.

О Сибири у швейцарца были стереотипные представления, поэтому изначально он набрал с собой только очень теплых вещей. Позже он был сильно удивлен, что летом температура воздуха здесь достигает плюс 40 градусов. При этом главным вызовом стал языковой барьер. Не зная ни слова по-русски, Меран экстренно выучил алфавит для сдачи теста. Погружение в языковую среду оказалось тотальным: 99 процентов его окружения не говорит на иностранных языках, поэтому вся жизнь проходит на русском. Чтобы мозг мог отдыхать, дома он создал «языковую зону комфорта», общаясь с женой исключительно на английском.

Отношение к русской кухне у Гадими избирательное. Он с интересом пробует местные блюда, но невольно сравнивает их с европейской едой.

«Люблю плов. Пельмени мне нравятся, но они похожи на итальянские равиоли в бульоне. Позы — тоже неплохо. А вот настоящий фаворит из русской классики для меня — это салаты винегрет и "зимний". А вот холодец не ем! Но меня все пытаются накормить им... Я пробую, и каждый раз всё равно невкусно! Не могу даже смотреть на него», — рассказал швейцарец.

Сегодня Гадими — креативный директор собственного рекламного агентства в Иркутске. Вместе с женой они воспитывают 10-летнюю дочь. Возвращаться на родину он не планирует, считая Сибирь своим домом.

Ранее переехавшая за границу россиянка призналась, что заскучала по двум вещам. По ее словам, это климат и российская архитектура.