Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:40, 17 июня 2026Экономика

Ситуацию с лесными пожарами в России оценили

Глава МЧС Куренков: Ситуация с лесными пожарами в РФ находится под контролем
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Ситуация с лесными пожарами в России находится под контролем. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в беседе с РИА Новости.

«Ситуация остается контролируемой и характеризуется снижением основных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил глава министерства. По его словам, силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации внимательно следят за обстановкой.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сотрудники авиалесоохраны спасли бельчонка, ставшего сиротой после лесного пожара. Один из сотрудников пожарной службы приютил животное у себя дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о необходимости соглашения с Россией

    Португалия сыграла вничью с ДР Конго на ЧМ-2026

    Орбан ответил на обвинения в пророссийской политике

    Умерла звезда фильмов ужасов «Звонок»

    На Украине признали захват страны Зеленским

    Моди объяснил Зеленскому позицию Индии по Украине

    Блогер из Южной Кореи пожаловалась на расизм на ЧМ-2026

    Ситуацию с лесными пожарами в России оценили

    Путину передали «большой горячий привет» от одного президента

    Москвичей предупредили о самом прохладном дне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok