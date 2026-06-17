Ситуацию с лесными пожарами в России оценили

Глава МЧС Куренков: Ситуация с лесными пожарами в РФ находится под контролем

Ситуация с лесными пожарами в России находится под контролем. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в беседе с РИА Новости.

«Ситуация остается контролируемой и характеризуется снижением основных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил глава министерства. По его словам, силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации внимательно следят за обстановкой.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сотрудники авиалесоохраны спасли бельчонка, ставшего сиротой после лесного пожара. Один из сотрудников пожарной службы приютил животное у себя дома.