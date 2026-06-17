Состояние Лувра назвали критическим

Директор Лувра Кристоф Лерибо признал, что музей находится в критическом состоянии

Директор парижского Лувра Кристоф Лерибо высказался о состоянии легендарного музея. Его слова передает французское издание Le Figaro.

Менеджер сообщил журналистам, что музей находится в плачевном состоянии. «Скажем прямо: несмотря на все величие и ежедневную работу команды, Лувр сейчас на последнем издыхании», — заявил Лерибо.

Также он отметил, что главная проблема Лувра — инфраструктура, которая быстро приходит в негодность. «Все чаще необходимы срочные строительные работы, а инвестиции затруднены», — добавил директор.

В декабре 2025 года в парижском Лувре грязная вода залила библиотеку древностей Египта. Самые старые книги в этой секции датируются концом XIX века.