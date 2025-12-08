Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:08, 8 декабря 2025Мир

Парижский Лувр затопило грязной водой

BFM TV: В парижском Лувре грязная вода залила библиотеку древностей Египта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Библиотека египетских древностей Лувра была затоплена грязной водой. В результате потопа повреждено от 300 до 400 древнейших книг, о чем сообщает французский телеканал BFM TV.

Наводнение случилось еще 26 ноября. Как заявил заместитель генерального директора Лувра Франсис Стейнбок в интервью журналистам, что самые старые книги датируются концом XIX века. Среди залитых водой оказалась периодические издания, справочники и археологические журналы. По его словам, речь идет не о ценных книгах.

В музее рассказали, что причиной случившегося стала утечка воды в гидравлической системе отопления и вентиляции библиотеки. Она была вызвана случайным открытием одного из клапанов. Утечку смогли обнаружить вечером 26 ноября. В это время библиотека уже как минимум три часа была закрыта, отмечает телеканал.

Ранее стало известно, что бельгийские пранкеры повесили в Лувре свой портрет с рамкой из конструктора Lego. Картина провисела в зале États менее трех минут, а затем проделку шутников выявила служба безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Елену Зеленскую заподозрили в коррупции. Как жена президента Украины оказалась замешана в деле Миндича?

    Путину подарили вазу с надписью о воссоединении Украины с Россией

    Раскрыто отношение покупательницы квартиры Долиной к ее обещанию вернуть деньги

    Карлсон ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

    В Telegram появилась альтернатива входу по SMS

    Парижский Лувр затопило грязной водой

    Легендарный крокодил годами охотился на людей, пока его не изрешетили из ружей. Теперь в его угодьях снова находят жертв

    «Ты понимаешь, что натворил?» 45 лет назад убили Джона Леннона. Как произошло самое громкое убийство века?

    На Украине элементы ракеты Patriot выдали за российские

    Два российских города перестали выпускать самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok