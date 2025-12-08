Парижский Лувр затопило грязной водой

BFM TV: В парижском Лувре грязная вода залила библиотеку древностей Египта

Библиотека египетских древностей Лувра была затоплена грязной водой. В результате потопа повреждено от 300 до 400 древнейших книг, о чем сообщает французский телеканал BFM TV.

Наводнение случилось еще 26 ноября. Как заявил заместитель генерального директора Лувра Франсис Стейнбок в интервью журналистам, что самые старые книги датируются концом XIX века. Среди залитых водой оказалась периодические издания, справочники и археологические журналы. По его словам, речь идет не о ценных книгах.

В музее рассказали, что причиной случившегося стала утечка воды в гидравлической системе отопления и вентиляции библиотеки. Она была вызвана случайным открытием одного из клапанов. Утечку смогли обнаружить вечером 26 ноября. В это время библиотека уже как минимум три часа была закрыта, отмечает телеканал.

