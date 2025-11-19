Пранкеры повесили в Лувре свой портрет рядом с Моной Лизой

Бельгийские пранкеры повесили в Лувре свой портрет с рамкой из лего

Двум пранкерам из Бельгии удалось пронести в парижский музей собственную картину и повесить ее. Об этом сообщает The New York Post.

Нелл Реммер и Сенне Хавербеке тайно пронесли в Лувр свернутый холст и раму из конструктора лего. Они без всяких препятствий повесили совместный портрет всего в нескольких метрах от знаменитого шедевра Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Картина провисела в зале États менее трех минут, после чего ее обнаружила служба безопасности.

«Мы знали, что это рискованно. Как только повесили картину, сразу же ушли, не дожидаясь реакции охраны», — пояснил Хавербеке. Теперь представители музея рассматривают возможность подать на пранкеров в суд.

Дерзкий пранк состоялся всего через несколько недель после скандального ограбления Лувра, в ходе которого из музея были похищены исторические драгоценности на сумму 88 миллионов евро (около 8,2 миллиарда рублей). Инцидент заставил администрацию музея начать работу над новой системой безопасности.