Стало известно о готовности россиян переплачивать за бренды

Финансист Моргунова: Каждый второй россиянин готов переплатить за бренд

Более 90 процентов россиян готовы переплатить за брендовые товары, но рост цен все же вынуждает искать альтернативы привычным маркам, рассказала сооснователь и директор по продукту бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анастасия Моргунова. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Эксперты бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» по результатам опроса 2400 респондентов из разных регионов страны выяснили, что большинство россиян готовы переплатить за товары известных брендов. При этом отмечается, что рост цен меняет потребительское поведение: только 7 процентов опрошенных не изменили свои покупательские привычки за последнее время. Согласно опросу, 40 процентов респондентов ищут скидки и акции или покупают аналоги подешевле, а 13 процентов — сокращают другие расходы, чтобы покупать любимые бренды.

«Товары неизвестных марок воспринимаются потребителями одинаково и не вызывают доверия. Поэтому в категориях, где высока цена ошибки, они предпочитают продукцию популярных брендов. Лояльные покупатели готовы приобретать товары любимого бренда, даже если они дороже аналогов. Приверженность определенной марке стимулирует повторные продажи и покупку сопутствующих товаров. Это обеспечивает рост выручки и ее предсказуемость», — рассказала Моргунова.

Также выяснилось, что больше половины опрошенных считают справедливой наценку на бренд в пределах 10–25 процентов. По словам экспертов, люди готовы переплатить за гарантию качества и надежности. Более того, чтобы удержать потребителей, производители запускают более дешевые суббренды, собственные торговые марки, и покупатели к ним также относятся лояльно, добавила Моргунова.

Ранее сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton начал продавать надувные круги за сотни тысяч рублей. Роскошный товар для плавания появился на сайте люксового бренда.

