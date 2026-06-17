Ближайший соратник Ельцина уговорил его конкурента выступить против него

Начальник охраны Ельцина Коржаков уговорил генерала Лебедя идти на выборы 1996 года

Генерала Александра Лебедя, ставшего одним из главных конкурентов Бориса Ельцина на выборах 1996 года, уговорил выступить против него в президентской гонке ближайший соратник выдвигавшегося на второй срок главы государства и бывший глава его Службы безопасности Александр Коржаков. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Лебедь… Его тоже боялись. Я его уговорил идти на выборы», — заявил Коржаков.

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

Однако идеальным кандидатом на пост президента России вместо Бориса Ельцина в 1996 году был бы бывший вице-премьер Олег Сосковец, считает собеседник «Ленты.ру». По его словам, он разочаровался в Ельцине еще в 1993 году и считал, что Сосковец был бы идеальным преемником главы государства после первого срока.

«Моя была не мечта, но желание, чтобы президентом стал Сосковец. На тот момент это был самый работоспособный политик. Его даже боялся [бывший премьер-министр] Виктор Степанович Черномырдин», — порассуждал Коржаков. Сосковца он назвал грамотным управленцем и отметил, что тот был одним из самых молодых министров в СССР.

Олег Сосковец занимал пост министра металлургии СССР с 10 апреля по 28 августа 1991 и должность исполняющего обязанности министра с 28 августа по 26 ноября того же года. В выборах 1996 года он не участвовал. Генерал Лебедь же занял третье место в первом туре и, по словам политолога Ильи Гращенкова, выступил спойлером. Если бы не он, другой конкурент Ельцина, коммунист Геннадий Зюганов, скорее всего, победил бы, объяснил он в рамках спецпроекта «Ленты.ру».

От участия во втором туре Лебедь отказался, призвав своих избирателей голосовать за Ельцина.