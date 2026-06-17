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08:38, 17 июня 2026Экономика

У Клавы Коки нашли долги за ЖКУ

РИА Новости: Суд взыскал с Клавы Коки долги за ЖКУ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

У российской певицы Клавдии Высоковой, выступающей под псевдонимом Клава Кока, нашли задолженности за ЖКУ. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщило агентство РИА Новости.

Из документов следует, что в 2025 и 2026 годах на артистку подали три иска — от Мосводоканала, Московской объединенной энергетической компании и Фонда капремонта многоквартирных домов. Все они касались взыскания со звезды платы за жилплощадь и коммуналку, свет и отопление. В результате суд удовлетворил все иски, решения вступили в силу. При этом сколько было взыскано с певицы, в материалах не уточняется.

Ранее директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла информацию о долгах артистки за коммунальные услуги, заявив, что лично оплачивает все ее счета.

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