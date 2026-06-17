Российские военные нанесли удар по позициям азовцев в зоне СВО

Украина бросила азовцев (формирования «Азова» признаны террористическими и запрещены в России) против российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, российские военные из группировки «Юг» нанесли удар по позициям «Азова». Удары совершались по пунктам дислокации в районе населенных пунктов Сергеевка, Ивановка, Ленина, Красноярское, Грузское, Веселое и Кучеров Яр.

В боях с группировкой Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 300 бойцов, сколько из них пришлось на «Азов» — не уточняется.

Ранее сообщалось о боевом столкновении ВС России с десантным катером ВСУ Combat Boat 90, который производят в Швеции.