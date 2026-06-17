Украина бросила против России шведский боевой десантный катер

Минобороны: ВС РФ уничтожили шведский боевой десантный катер Combat Boat 90

Армия России уничтожила боевой десантный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Combat Boat 90, который производят в Швеции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, российские войска ударили по украинскому катеру оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетами и артиллерией.

В Минобороны также отметили, что бойцы нанесли удар по складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее российские военнослужащие уничтожили безэкипажный катер ВСУ. По информации Минобороны, боестолкновение произошло в юго-западной части Черного моря.