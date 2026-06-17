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08:59, 17 июня 2026Мир

В Европе объяснили необходимость политиков подыгрывать Трампу

NYT: Угроза разрыва отношений с США вынуждает европейцев подыгрывать Трампу
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Угроза разрыва отношений с США вынуждает европейцев подыгрывать американскому президенту Дональду Трампу. Эту необходимость объяснил директор Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, сообщает The New York Times (NYT).

По его словам, европейцы в частных беседах в целом признают, что они не могут ждать, пока Трамп уйдет, и что в трансатлантических отношениях произошло «нечто фундаментальное».

«Конечно, разрыв отношений не дает европейцам альтернативного плана, поэтому им приходится подыгрывать Трампу», — заявил он.

Ранее стало известно, что дипломаты и чиновники Европейского союза (ЕС) почувствовали облегчение после встречи с президентом США на саммите «Большой семерки» (G7). Отмечается, что после первого дня переговоров они стали чуть меньше беспокоиться о том, что критически важный саммит НАТО в Турции в следующем месяце может пойти не по плану.

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