В Европе объяснили необходимость политиков подыгрывать Трампу

NYT: Угроза разрыва отношений с США вынуждает европейцев подыгрывать Трампу

Угроза разрыва отношений с США вынуждает европейцев подыгрывать американскому президенту Дональду Трампу. Эту необходимость объяснил директор Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро, сообщает The New York Times (NYT).

По его словам, европейцы в частных беседах в целом признают, что они не могут ждать, пока Трамп уйдет, и что в трансатлантических отношениях произошло «нечто фундаментальное».

«Конечно, разрыв отношений не дает европейцам альтернативного плана, поэтому им приходится подыгрывать Трампу», — заявил он.

Ранее стало известно, что дипломаты и чиновники Европейского союза (ЕС) почувствовали облегчение после встречи с президентом США на саммите «Большой семерки» (G7). Отмечается, что после первого дня переговоров они стали чуть меньше беспокоиться о том, что критически важный саммит НАТО в Турции в следующем месяце может пойти не по плану.