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12:27, 17 июня 2026Экономика

В одной стране зафиксировали шесть извержений вулкана за сутки

В Индонезии за сутки произошло шесть извержений вулкана Левотоби
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Floriana Jijiana J. Tobin / Reuters

На индонезийском острове Флорес зафиксировали не менее шести извержений вулкана Левотоби за сутки. О стихийных бедствиях в стране сообщили в местном Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф.

Левотоби является вулканом со сдвоенной вершиной, они расположены на расстоянии 2,1 километра друг от друга. Одна из них — Перемпуан высотой 1703 метра, а вторая, более активная — Лаки-лаки высотой 1584 метра. По информации специалистов, при извержении пепел поднялся на 3,1 километра над уровнем моря.

В результате извержений вулкана густой серый пепел активно разносится ветром на запад и северо-запад. Вулканологи призвали местных жителей и туристов не приближаться к кратеру в радиусе пяти километров и использовать маски, чтобы защитить органы дыхания от пепла.

В Ассоциации туроператоров России агентству ТАСС заявили, что извержение Левотоби не угрожает туристам из России.

В конце мая на другом индонезийском вулкане, Семеру, за сутки зафиксировали шесть извержений.

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