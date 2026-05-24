В Индонезии вулкан извергся шесть раз за сутки

На индонезийском вулкане Семеру за сутки зафиксировали шесть извержений. Об этом оповещает портал MAGMA Indonesia.

Исполин располагается в районе Лумаянг в Восточной Яве. Столб пепла, выпущенный вулканом при первом извержении, достиг в высоту 4,6 километра над уровнем моря. Как уточняется, плотный пепловый шлейф растянулся в северо-западном направлении. В ходе последующих извержений пепловый залп поднялся на 4,2 и 4,7 километра.

В апреле произошло извержение другого индонезийского вулкана, Дуконо. Вершина находится на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку. При извержении исполин выбросил пепел на высоту 3,6 километра.

Ранее на Камчатке активизировались вулкан Шивелуч и Безымянный. Первый выпустил столб пепла высотой 6,5 километра. Вулкан Безымянный дал два пепловых залпа: высота первого также составила 6,5 километра, а второй достиг в высоту 10 километров и грозил пеплопадом соседним поселкам.