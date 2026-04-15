Извержение вулкана произошло в Индонезии

В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо

В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики.

Речь идет о вулкане на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку. При извержении исполин выбросил пепел на высоту 3,6 километра. Власти запретили местным жителям и туристам приближаться к кратеру ближе чем на четыре километра и рекомендовали носить защитные маски.

Ранее на Камчатке вновь активизировался вулкан Шивелуч. В начале апреля он выбросил столб пепла высотой 11 километров. До этого Шивелуч проявлял активность в середине марта.