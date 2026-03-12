Реклама

Экономика
14:38, 12 марта 2026Экономика

На Камчатке вулкан выбросил столб пепла высотой 8 километров

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 8 километров
Виктория Клабукова

Фото: Stranneek / Wikimedia

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Один из крупнейших на полуострове вулканов выбросил столб пепла, передает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Высота пеплового выброса достигла восьми километров над уровнем моря. Шлейф пепла растянулся на десять километров в восточном направлении от вершины. На фоне этого вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности.

В последний раз столб пепла Шивелуч выбрасывал в начале февраля. Тогда высота пеплового выброса составила 7,5 километра, а шлейф распростерся на 36 километров на северо-восток. В течение суток вулкан произвел еще два выброса, их высота составила 6 и 11 километров. В районе исполина действовал красный код авиационной опасности, но впоследствии был понижен до оранжевого.

Ранее в Индонезии проснулся вулкан Семеру. Всего с начала года на вулкане было зарегистрировано 303 извержения, а за одни сутки на Семеру произошло пять извержений.

