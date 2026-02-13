Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:23, 13 февраля 2026Экономика

В Индонезии произошло извержение вулкана

В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
Виктория Клабукова

Фото: Hamka Agung / Antara Foto / Reuters

В Индонезии следят за извержением вулкана Семеру. О ситуации пишет портал Kompas.com со ссылкой на Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BPBD).

Исполин располагается в районе Лумаянг в Восточной Яве. Последнее извержение было зафиксировано в 12:46 по местному времени (8:46 по Москве), ему присвоили третий уровень опасности. В результате вулкан выбросил столб пепла высотой около километра над кратером. Образовавшийся пепловый шлейф стал смещаться в северо-восточном направлении.

Всего с начала года на вулкане было зарегистрировано 303 извержения — это больше половины извержений всех вулканов на архипелаге. Только в течение среды, 11 февраля, на Семеру произошло пять извержений.

Ранее на Филиппинах пробудился вулкан Майон. Выброшенный исполином пирокластический поток спровоцировал пеплопад, который обрушился на 32 населенных пункта.

