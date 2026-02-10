На Филиппинах пробудившийся вулкан засыпал пеплом десятки населенных пунктов

На Филиппинах пробудившийся вулкан Майон засыпал пеплом 32 населенных пункта

На Филиппинах пробудился вулкан Майон. Пеплом засыпало три десятка населенных пунктов, сообщает агентство The Philippines News Agency со ссылкой на Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).

Вулкан начал проявлять активность 6 января. Лавовые потоки устремились вниз по ущельям Ми-иси, Бонга и Басуд. 9 февраля исполин выбросил сильнейший с начала года пирокластический поток. Возникшие в результате облака пепла поднимались на высоту более двух километров. Последовавший за этим пеплопад обрушился на 32 барангая в муниципалитетах Камалига и Гинобатан, провинция Албай. С начала февраля на острове Лусун было зафиксировано около 470 случаев обвала камней. Суммарный объем извергшейся магмы оценивается в 22 миллиона кубических метров.

Вулкан Майон находится на юго-востоке острова Лусун, его высота составляет 2462 метра. Наиболее разрушительное его извержение произошло в 1814 году. Тогда лава сожгла прилежащий город Кагзава, унеся жизни 1,2 тысячи человек.

Ранее на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7,5 километра. Пепловый шлейф от вулкана растянулся на 36 километров в северо-восточном направлении. За день на вулкане произошло еще два пепловых выброса высотой 6 и 11 километров.