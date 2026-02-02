На Камчатке вулкан выбросил очередной столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч вновь проявил активность. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Исполин выбросил столб пепла высотой 7,5 километра над уровнем моря. Выброс случился в 16:50 по камчатскому времени (07:50 мск). Пепловый шлейф от вулкана растянулся на 36 километров в северо-восточном направлении. Этот выброс стал третьим за последние сутки. Высота прежних составила 6 и 11 километров. Установленный ранее в районе вершины красный, максимальный код авиационной опасности был снижен до оранжевого. Обстановка вблизи Шивелуча продолжает представлять опасность для местных и международных авиаперевозок.
28 января на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр сейсмотолчков располагался в 178 километрах к юго-востоку от Вилючинска, а очаг залегал на глубине 32 километров.