Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:28, 2 февраля 2026Экономика

На Камчатке вулкан выбросил очередной столб пепла

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7,5 километра
Виктория Клабукова

Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН / ТАСС

На Камчатке вулкан Шивелуч вновь проявил активность. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Исполин выбросил столб пепла высотой 7,5 километра над уровнем моря. Выброс случился в 16:50 по камчатскому времени (07:50 мск). Пепловый шлейф от вулкана растянулся на 36 километров в северо-восточном направлении. Этот выброс стал третьим за последние сутки. Высота прежних составила 6 и 11 километров. Установленный ранее в районе вершины красный, максимальный код авиационной опасности был снижен до оранжевого. Обстановка вблизи Шивелуча продолжает представлять опасность для местных и международных авиаперевозок.

28 января на Камчатке было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр сейсмотолчков располагался в 178 километрах к юго-востоку от Вилючинска, а очаг залегал на глубине 32 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о крушении учебного самолета с курсантами в российском городе

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Молодая россиянка доказала многолетнее насилие со стороны отчима

    Китай выразил протест США

    В продажу поступил северокорейский ром

    В России поставили под вопрос продление приостановки ударов по энергообъектам Украины

    Дмитриев указал на выгоду Эпштейна от переворота на Украине

    Точность «сверх-РСЗО» из Северной Кореи оценили

    Бероев сообщил о разводе с Алферовой после 20 лет брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok