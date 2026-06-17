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11:43, 17 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на возможный сговор Трампа и лидеров ЕС по Ирану и Украине

Депутат Чепа усомнился в том, что Трамп обратился за помощью по Ирану к Европе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein-Pool / Getty Images

Вряд ли президент США Дональд Трамп обратился к европейским лидерам за помощью в завершении конфликта с Ираном, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на возможный сговор американского лидера и Европы по Тегерану и Киеву.

«Во время активной фазы конфликта на Ближнем Востоке Европа не встала на сторону США и не стала участником. Это сильно раздражало Трампа. Он наверняка это глубоко запомнит. Я думаю, что вряд ли Трамп обратится за серьезной помощью и поддержкой к Европе по этому вопросу, а именно в разминировании Ормузского пролива. В этом и нет большой необходимости. Здесь, скорее всего, Европа предлагала свою помощь [в обмен на поддержку Киева]», — допустил Чепа.

При этом депутат усомнился в том, что Трамп будет активно поддерживать Киев и западных партнеров в конфликте с Москвой.

«Для Трампа первоочередная задача — победа на промежуточных выборах в ноябре. Я думаю, что он будет больше заинтересован в том, чтобы его роль пиарилась в завершении [украинского] конфликта или, по крайней мере, в стремлении к завершению», — заключил парламентарий.

Ранее появилась информация о том, что Трамп на саммите «Большой семерки» договорился с лидерами Европы о помощи в ситуации с Ираном, а взамен пообещал поддержку Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

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