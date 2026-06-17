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19:35, 17 июня 2026Моя страна

В России «выловили» древнейшего родственника химер

Палеонтологи поехали под Тулу и нашли там древнейшего родственника химер
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeny Haritonov / Shutterstock / Fotodom

Палеонтологи поехали под Тулу в поисках новых ископаемых и в итоге «выловили» в местных отложениях древнейшего родственника химер. Об этом сказано статье для издания Canadian Journal про науку.

Исследователи, как отмечается, открыли новое семейство древних рыб. Им оказалось надсемейство эдестоидов, которое стоит в одной родовой связке с химерами, то есть с нынешними хрящевыми рыбами.

По данным палеонтолога Александра Иванова, эдестоиды жили около 45 миллионов лет назад. У них было необычное строение челюсти. В частности, передние имели зубную спираль, а в остальной части — ряды давящих клыков.

Ученые предположили, что скос коронки и ее как бы сточенные края были приспособлены для захвата и перемалывания добычи с твердым панцирем. Таким образом, эдестоиды могли активно поедать ракообразных и моллюсков. Также специалисты сделали вывод, что родственники химер имели определенную манеру питания — пойманную добычу они постепенно срезали, словно ножницами.

Ранее под Калининградом нашли «янтарное перо» птицы, возраст которой свыше 40 миллионов лет. Ученые сочли, что перо много миллионов лет назад потерял кто-то из древолазов.

Незадолго до этого также на территории Успенского монастыря, расположенного в Красноярске, археологи заметили «постояльца» из каменного века — мамонта. Возраст останков составил примерно 12 тысяч лет.

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