20:45, 20 апреля 2026

«Постояльца» из каменного века неожиданно нашли в монастыре России

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Александр Усс»

На территории Успенского монастыря, расположенного в Красноярске, археологи неожиданно нашли «постояльца» из каменного века — мамонта. О нем рассказал сенатор Александр Усс в своем Telegram.

Всего, как отмечается, было исследовано около 3000 артефактов. В их числе оказались и фрагменты костей мамонта, и скелет лошади. Ученые сочли, что возраст останков составляет примерно 12 тысяч лет. Всех их проверят в лаборатории.

Успенский монастырь построили на реке Енисей еще в конце XIX века (1879 год). После революции все постройки обители передали детскому дому, а церковь оказалась закрыта, и вскоре после войны в бывших кельях разместили дом отдыха. И только в начале 1990-х обитель начали восстанавливать и использовать по назначению.

Ранее рыбалка под Белгородом закончилась для пенсионера «палеонтологической сенсацией» — россиян выловил останки шерстистого носорога. Незадолго до этого также гигантский бивень мамонта «выловили» подводные охотники в Даровском районе Кировской области.

