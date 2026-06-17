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10:01, 17 июня 2026Интернет и СМИ

В России запустили новый проект ко Дню народных художественных промыслов

ОК и «Знание» запустили проект ко Дню народных художественных промыслов России
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Соцсеть «Одноклассники» вместе с Российским обществом «Знание» запустили новый проект ко Дню народных художественных промыслов России, который посвящен традиционным ремеслам и культурному наследию страны. По задумке организаторов, он объединит просветительские материалы, пользовательские активности и народное голосование. Об этом «Ленте.ру» рассказали в компании.

«"Одноклассники", как народная социальная сеть, поддерживает инициативы, которые помогают сохранять культурные традиции и объединять поколения через творчество и семейную память», — пояснили в пресс-службе.

День народных художественных промыслов России отмечается в предпоследнее воскресенье июня

Так, в группе Российского общества «Знание» выйдет серия материалов о самых известных народных промыслах страны, среди которых хохлома, гжель, лаковая миниатюра и другие. Пользователи ОК смогут узнать интересные факты об истории промыслов, их особенностях и региональных традициях.

Кроме того, в группе «Путешествия по России» запустят народное голосование за самый узнаваемый промысел страны. На финальном этапе пользователи смогут выбрать главный символ народного искусства России.

В это время также можно будет делиться снимками собственных работ или семейных реликвий, связанных с народными промыслами. Для участия в фотомарафоне нужно будет использовать хештег #НародныеПромыслыОК.

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