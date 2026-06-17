В Вашингтоне начали очищать от водорослей позеленевший после покраски Зеленый пруд

В Вашингтоне начали очищать от водорослей позеленевший после покраски Зеленый пруд, сообщает CNN.

Он зацвел после того, как администрация Дональда Трампа пыталась перекрасить его дно в синий цвет. В настоящее время для борьбы с цветением воды рабочие убирают скопления водорослей. В борьбе с водорослями также используют перекись водорода. Кроме того, в водоеме установили систему фильтрации с нанопузырьками озона.

Однако пруд по-прежнему сохраняет мутно-зеленый оттенок. Один из сотрудников, участвующий в очистке, заявил, что процесс может занять «целую вечность».

Ранее в Уфе неизвестные атаковали памятник клещу Валере. Местные жители назвали вандалов «быдлом», а арт-объект, расположенный на улице Мустая Карима, пообещали в скором времени вернуть на место.