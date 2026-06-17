Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:34, 17 июня 2026Силовые структуры

Верховный суд России запретил произвольно уменьшать выплаты участникам СВО

ВС РФ запретил произвольно уменьшать выплаты участникам СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президиум Верховного суда (ВС) РФ под председательством Игоря Краснова обобщил судебную практику, связанную с применением законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В высшей инстанции пришли к выводу, что произвольное уменьшение финансовым органом военного ведомства выплат, предусмотренных за каждый день участия в специальной военной операции (СВО), путем перерасчета на сумму ранее выплаченных излишних денежных средств недопустимо.

Кроме того, отметили в ВС, длительное нахождение военнослужащего на лечении и реабилитации в связи с полученным на СВО ранением признано уважительной причиной для постановки на жилищный учет.

Ранее Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС разобралась в споре из-за выплаты участнику СВО за травму, полученную при погрузке снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Боец выполнял возложенные на него командованием задачи на СВО, указал ВС и защитил его право на выплату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры последствий удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

    В МИД объяснили удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

    В России предложили ограничить ставки по некоторым кредитам

    Банк России поддержит малый бизнес подкастами

    Россиянин угрожал девушке-подростку из-за отказа принять наркотики

    Покинувшая ОПЕК страна захотела свести на нет зависимость от Ормузского пролива

    Хакеры украли презервативы на 123 миллиона рублей

    Ида Галич пожаловалась на мешающих ей «чертей» и пожелала им переломать ноги

    Стилистка назвала устаревшую модель свадебного платья

    В Минобороны сообщили о пятичасовой массированной атаке ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok