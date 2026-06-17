Верховный суд России запретил произвольно уменьшать выплаты участникам СВО

ВС РФ запретил произвольно уменьшать выплаты участникам СВО

Президиум Верховного суда (ВС) РФ под председательством Игоря Краснова обобщил судебную практику, связанную с применением законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В высшей инстанции пришли к выводу, что произвольное уменьшение финансовым органом военного ведомства выплат, предусмотренных за каждый день участия в специальной военной операции (СВО), путем перерасчета на сумму ранее выплаченных излишних денежных средств недопустимо.

Кроме того, отметили в ВС, длительное нахождение военнослужащего на лечении и реабилитации в связи с полученным на СВО ранением признано уважительной причиной для постановки на жилищный учет.

Ранее Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС разобралась в споре из-за выплаты участнику СВО за травму, полученную при погрузке снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Боец выполнял возложенные на него командованием задачи на СВО, указал ВС и защитил его право на выплату.