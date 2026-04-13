Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:21, 13 апреля 2026

Верховный суд России защитил раненного при погрузке снарядов РСЗО «Град» бойца СВО

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) России разобралась в споре из-за выплаты участнику специальной военной операции (СВО) за травму, полученную при погрузке снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщает РАПСИ.

Из гражданского дела следует, что военнослужащий в зоне СВО был ранен при выполнении задачи по разгрузке-погрузке укупорок от снарядов. Врачебная комиссия госпиталя подтвердила военную травму, в связи с чем бойцу была произведена единовременная выплата в размере трех миллионов рублей, установленная указом президента России.

Однако военный прокурор оспорил право раненого бойца на выплату, посчитав, что травма получена им в «отсутствие огневого соприкосновения с противником» и не связана с выполнением служебно-боевых задач. Первые две судебные инстанции посчитали, что вред здоровью военнослужащего причинен в связи с исполнением им обязанностей в зоне СВО, однако кассация встала на сторону прокурора и обязала бойца вернуть выплату как незаконное обогащение.

Рассмотрев данный спор, ВС постановил, что правом на получение единовременной выплаты обладают военнослужащие, принимающие участие в СВО и получившие при ее проведении ранение, травму, контузию или увечье. При этом президентский указ или другие нормативные акты не указывают на «огневое соприкосновение с противником» в качестве обязательного условия. Боец выполнял возложенные на него командованием задачи на СВО, указал ВС и защитил его право на выплату.

Ранее сообщалось, что ВС рассмотрел дело приемной матери участника СВО и встал на ее сторону в споре с военкоматом и Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok