Верховный суд России встал на сторону приемной матери участника СВО

ВС РФ подтвердил право приемных родителей погибших участников СВО на выплаты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России рассмотрел дело приемной матери участника специальной военной операции (СВО) и встал на ее сторону в споре с военкоматом и Минобороны России. Об этом сообщает РАПСИ.

В материалах дела говорится, что Татьяна Маврина добивалась признания ее фактическим воспитателем военнослужащего, сложившего голову во время боевых действий. В этой связи она просила назначить выплату, однако военкомат Ульяновской области и Минобороны отказали женщине, так же как и суд первой инстанции, куда она обратилась с жалобой.

Апелляционная и кассационная инстанции согласились с позицией Мавриной и присудили ей выплату. ВС подтвердил право приемных родителей участников СВО на ее получение. В постановлении указано, что социальная поддержка в случае гибели военнослужащего полагается только тем родителям, кто непосредственно занимался воспитанием и содержанием ребенка. Опекуны и приемные родители для назначения единовременных выплат должны подтвердить факт полного содержания ребенка до его совершеннолетия без ежемесячного вознаграждения от государства.

Ранее ВС указал, что отцы, не принимавшие участие в воспитании сыновей, не имеют право на получение выплаты.

