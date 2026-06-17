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17:02, 17 июня 2026Мир

Во Франции признали саммит «Большой семерки» полным провалом для Макрона

Филиппо назвал провалом саммит «Большой семерки» для Макрона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G7

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Саммит лидеров «Большой семерки» (G7) обернулся провалом для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Его оттеснили на второй план другие участники встречи, попытка навязать военную экспедицию в Ормуз была полным провалом (и слава богу!), а положение своего дружка Владимира Зеленского он не смог исправить ни на йоту», — написал он.

Ранее журналист Винсент Эрвуэ заявил, что саммит «Большой семерки» лишь закрепил за его участниками роль политических банкротов. Он назвал этих лидеров «карликами», добавив, что президент США Дональд Трамп находится в их окружении с ощущением полного триумфа. «Пишет ли пресса об этом? Нет, к сожалению», — заключил он.

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