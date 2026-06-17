Филиппо назвал провалом саммит «Большой семерки» для Макрона

Саммит лидеров «Большой семерки» (G7) обернулся провалом для президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Его оттеснили на второй план другие участники встречи, попытка навязать военную экспедицию в Ормуз была полным провалом (и слава богу!), а положение своего дружка Владимира Зеленского он не смог исправить ни на йоту», — написал он.

Ранее журналист Винсент Эрвуэ заявил, что саммит «Большой семерки» лишь закрепил за его участниками роль политических банкротов. Он назвал этих лидеров «карликами», добавив, что президент США Дональд Трамп находится в их окружении с ощущением полного триумфа. «Пишет ли пресса об этом? Нет, к сожалению», — заключил он.