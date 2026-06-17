Водителей в Москве призвали быть особо внимательными

Дептранс: Водителям нужно быть внимательными на дорогах Москвы из-за непогоды

В среду, 17 июня, водителям в Москве нужно быть особо внимательными на дорогах из-за непогоды. К этому призвал столичный дептранс в Telegram-канале.

«В Москве местами идет дождь — будьте внимательны за рулем», — говорится в публикации. Сотрудники ведомства посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

«Перед поездкой проверьте состояние дворников и уровень жидкости в бачке омывателя. Будьте аккуратны», — добавили в дептрансе. Водителям также напомнили, что видимость на дорогах из-за дождя ухудшается, поэтому нужно снижать скорость заранее вблизи пешеходных переходов.

Ранее россиянам напомнили главные правила вождения в дождь. Главной опасностью таких погодных условий эксперты назвали гидроудар. Это ситуация, когда вода проникает в двигатель через воздухозаборные отверстия. Для владельца эта ситуация не слишком благоприятная, так как придется пережить очень дорогой ремонт двигателя.