Выстрелы российского фрегата в Ла-Манше вызвали страх на Западе

Дизен: Великобритания должна задуматься о последствиях инцидента в Ла-Манше

Правительство Великобритании должно задуматься о последствиях инцидента с участием фрегата Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Григорович» и британской яхты в Ла-Манше. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиям», — написал он.

Ранее Министерство обороны России подтвердило, что фрегат ВМФ «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы вблизи гражданской парусной яхты Bright Future под флагом Великобритании в проливе Ла-Манш. Сообщается, что в целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы, однако судно продолжило движение в сторону фрегата.