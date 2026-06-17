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16:12, 17 июня 2026Мир

Выстрелы российского фрегата в Ла-Манше вызвали страх на Западе

Дизен: Великобритания должна задуматься о последствиях инцидента в Ла-Манше
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Правительство Великобритании должно задуматься о последствиях инцидента с участием фрегата Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Григорович» и британской яхты в Ла-Манше. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиям», — написал он.

Ранее Министерство обороны России подтвердило, что фрегат ВМФ «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы вблизи гражданской парусной яхты Bright Future под флагом Великобритании в проливе Ла-Манш. Сообщается, что в целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы, однако судно продолжило движение в сторону фрегата.

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