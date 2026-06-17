Взрывы петард довели россиянина до преступления

В Тынде пройдет суд над мужчиной, который открыл огонь по подросткам из-за петард

В Тынде Амурской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который открыл огонь по подросткам из-за петард. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется в покушении на убийство и хулиганстве. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в один из вечеров декабря 2025 года фигурант услышал взрыв петарды на улице. Выглянув из окна, мужчина понял, что их взрывают подростки. Тогда он достал из сейфа малокалиберную винтовку, оборудованную оптическим прицелом, и, находясь на балконе квартиры, выстрелил в одного из подростков, находившегося возле магазина. В результате несовершеннолетний получил сквозное пулевое ранение голени. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь.

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