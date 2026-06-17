Зеленский посетит Польшу на фоне конфликта из-за УПА

Rzeczpospolita: Зеленский посетит Польшу 25-26 июня на фоне конфликта из-за УПА

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу 25-26 июня на фоне конфликта с правительством страны из-за присвоения подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом пишет Rzeczpospolita.

«Польский МИД во вторник получил от украинской стороны ноту о визите Владимира Зеленского на конференцию по восстановлению Украины», — сообщает издание.

Саммит, как отмечается, пройдет в Гданьске, а визит Зеленского стоял под вопросом из-за конфликта с властями республики.

10 июня глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отказ украинской стороны чтить память поляков, которые стали жертвами геноцида, устроенного националистами из УПА, обернется для Киева конфронтацией с Варшавой.