Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 17 июня 2026Бывший СССР

Зеленский посетит Польшу на фоне конфликта из-за УПА

Rzeczpospolita: Зеленский посетит Польшу 25-26 июня на фоне конфликта из-за УПА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу 25-26 июня на фоне конфликта с правительством страны из-за присвоения подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом пишет Rzeczpospolita.

«Польский МИД во вторник получил от украинской стороны ноту о визите Владимира Зеленского на конференцию по восстановлению Украины», — сообщает издание.

Саммит, как отмечается, пройдет в Гданьске, а визит Зеленского стоял под вопросом из-за конфликта с властями республики.

10 июня глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что отказ украинской стороны чтить память поляков, которые стали жертвами геноцида, устроенного националистами из УПА, обернется для Киева конфронтацией с Варшавой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали автобус с юными футболистами из Белоруссии под Брянском. Пятеро детей ранены. Есть жертва

    Карты Visa и Mastercard собрались выводить из оборота постепенно

    Раскрыты подробности разговора миллиардера Трабера с российским журналистом

    Страна НАТО разместит военных вблизи российских границ

    Россиянам дали советы для подготовки вещей на перепродажу

    Предсказан срок возвращения комфортных ставок по ипотеке

    В России призвали отложить удары по Европе

    В Минске пригрозили жестким ответом за удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

    Зеленский посетит Польшу на фоне конфликта из-за УПА

    Москвичка травмировалась из-за двери метро и выиграла суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok