Зеленский встретился с дружественным России президентом

Зеленский на саммите G7 встретился с Лулой да Силвой

Украинский лидер Владимир Зеленский на саммите G7 встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Была хорошая встреча на саммите "Большой семерки" с президентом Бразилии Лулой да Силвой, в первую очередь о путях прекращения войны. Президент поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах», — написал Зеленский.

Он также рассказал президенту Бразилии о дипломатическом взаимодействии Украины с США и другими странами.

Ранее глава Нового банка развития БРИКС (НБР) Дилма Роуссефф во время переговоров в Москве передала президенту России Владимиру Путину приветствие от лидера Бразилии. Она выразила ему большое уважение от Лулы да Сильвы.