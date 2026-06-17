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17:51, 17 июня 2026Бывший СССР

Зеленский встретился с дружественным России президентом

Зеленский на саммите G7 встретился с Лулой да Силвой
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСаммит G7

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский на саммите G7 встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

«Была хорошая встреча на саммите "Большой семерки" с президентом Бразилии Лулой да Силвой, в первую очередь о путях прекращения войны. Президент поделился своими мыслями о возможных дипломатических подходах», — написал Зеленский.

Он также рассказал президенту Бразилии о дипломатическом взаимодействии Украины с США и другими странами.

Ранее глава Нового банка развития БРИКС (НБР) Дилма Роуссефф во время переговоров в Москве передала президенту России Владимиру Путину приветствие от лидера Бразилии. Она выразила ему большое уважение от Лулы да Сильвы.

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