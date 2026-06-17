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15:08, 17 июня 2026Экономика

Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

Жители Красноярска пожаловались на разваливающийся дом 1959 года постройки
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Kras Mash»

Жители Красноярска пожаловались на пятиэтажный жилой дом 1959 года постройки, который буквально разваливается на глазах. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет о здании, расположенном по адресу Свободный проспект, 53: жильцы рассказали, что оно просело. Они также продемонстрировали журналистам глубокие трещины на фасаде и рассказали, что внутри дома дефектов еще больше.

Красноярцы утверждают, что власти разослали им письма с предупреждением о том, что здание разрушается и существует угроза ЧС, и предложили съехать. Чиновники заверили, что в скором времени проведут обследование, чтобы выяснить, как восстановить дом.

Ранее жильцы одной из многоэтажек в Хасавюрте сообщили, что с торца дома откололась плита, остатки которой могут в любой момент рухнуть на людей.

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