Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

Жители Красноярска пожаловались на разваливающийся дом 1959 года постройки

Жители Красноярска пожаловались на пятиэтажный жилой дом 1959 года постройки, который буквально разваливается на глазах. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

Речь идет о здании, расположенном по адресу Свободный проспект, 53: жильцы рассказали, что оно просело. Они также продемонстрировали журналистам глубокие трещины на фасаде и рассказали, что внутри дома дефектов еще больше.

Красноярцы утверждают, что власти разослали им письма с предупреждением о том, что здание разрушается и существует угроза ЧС, и предложили съехать. Чиновники заверили, что в скором времени проведут обследование, чтобы выяснить, как восстановить дом.

Ранее жильцы одной из многоэтажек в Хасавюрте сообщили, что с торца дома откололась плита, остатки которой могут в любой момент рухнуть на людей.