Анонсировано появление полностью российского банкомата

Гендиректор Гознака Трачук: Полностью российский банкомат может появиться уже в 2027 году

Гендиректор Гознака Аркадий Трачук анонсировал, что полностью российский банкомат может появиться уже в 2027 году. «Для технологического суверенитета страны это принципиально важный шаг», — подчеркнул он в интервью «Российской газете».

Трачук отметил, что модуль ресайклинга уже существует в качестве опытного образца и до конца текущего года планируется полностью завершить разработку этого решения. По его словам, модуль еще должен пройти испытания и сертификацию в Банке России, после чего экспертиза и получение допуска ждут и сам банкомат, в который будет интегрирован этот узел.

В то же время сам факт появления отечественного модуля «даст мощный толчок к производству полностью российских банкоматов, поскольку сейчас даже у отечественных производителей все еще часто используются импортные узлы», заключил глава предприятия.

Как следует из данных Центробанка, по итогам первых трех месяцев 2026 года суммарное число банкоматов в России сократилось на 1,2 процента в сравнении с показателем за предыдущий квартал. Регулятор связал это с оптимизацией финансовыми организациями сети устройств.