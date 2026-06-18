Большинство российских регионов ввели ограничения для трудовых мигрантов

ТПП сообщила о введении ограничений для трудовых мигрантов в 52 регионах России

Те или иные ограничения на привлечение трудовых мигрантов ввели в 52 российских регионах. Такую статистику привел директор департамента по работе с филиалами и представительствами иностранных юридических лиц Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Василий Кузнецов, сообщает ТАСС.

Например, в Краснодарском крае с 2025 года почти полностью запрещено привлекать иностранцев по патентам, а Псковская область с 1 июля ограничивает работу мигрантов в такси, автобусных перевозках, курьерской доставке, ресторанах, кафе и торговле алкоголем и табаком.

По словам Кузнецова, власти говорят о том, что рынок труда не пострадал, но бизнес видит принципиально другую картину. Предприниматели сталкиваются с увеличением кадрового дефицита, а также с ростом стоимости услуг.

Эксперт указал, что в ближайшие годы власти намерены изменить текущие форматы привлечения иностранных работников. В том числе вырастет стоимость легального найма, расширится ответственность работодателей, будет повышен зарплатный порог для иностранных высококвалифицированных специалистов и организован эксперимент по целевому набору.

Ранее мэр Оренбурга Альберт Юмадилов рассказал, что в город для уборки улиц привезли 70 рабочих из Сенегала в связи с тем, что найти на эти вакансии местных жителей невозможно. Он посетовал, что городским властям было бы «в десять тысяч раз легче» позвать людей из села, чем везти с тремя пересадками иностранцев, не говорящих по-русски, но желающих нет.