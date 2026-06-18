Бородина раскрыла последствия отказа от алкоголя и курения

Ведущая Бородина заявила, что поправилась на три килограмма после того, как бросила курить

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина рассказала об отказе от курения и алкоголя. В своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она отметила, что поправилась после того, как избавилась от вредных привычек.

«То, что я бросила пить алко, не дало мне в минус ни одного килограмма! Ни грамма! А вот когда я бросила курить, сразу плюс три [килограмма], и с ними я борюсь», — раскрыла последствия отказа от сигарет и спиртного телеведущая.

Бородина также добавила, что перестать пить алкоголь ей было несложно. Она отметила, что не скучает по временам, когда употребляла спиртное.

Ранее юмористка Елизавета-Варвара Аранова рассказала об отказе от алкоголя. Комикесса объяснила, что пошла на этот шаг из-за своего биполярного аффективного расстройства (БАР). Она также добавила, что не посещает клубы и не проводит время в шумных компаниях.