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00:25, 18 июня 2026Экономика

Британия крупно оштрафовала американскую компанию за нарушение санкций против России

Bloomberg: В Британии оштрафовали Sabre Corp. за нарушение санкций против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Британское подразделение американской компании Sabre Corp. оштрафовали за нарушение санкционного режима против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Утверждается, что после февраля 2022 года корпорация продолжала сохранять доступ к своей платформе для «Уральских авиалиний» еще семь месяцев. Это позволяло авиакомпании осуществлять продажу билетов и оформление бронирований.

На компанию наложили штраф в размере 1,3 миллиона долларов. «Это самый крупный штраф, наложенный с момента введения санкций», — указано в материале.

Ранее власти Великобритании оштрафовали компанию Apple за нарушение антироссийских санкций. Компания предоставила денежные средства «подсанкционному лицу без лицензии».

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