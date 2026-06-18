Британия крупно оштрафовала американскую компанию за нарушение санкций против России

Bloomberg: В Британии оштрафовали Sabre Corp. за нарушение санкций против России

Британское подразделение американской компании Sabre Corp. оштрафовали за нарушение санкционного режима против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Утверждается, что после февраля 2022 года корпорация продолжала сохранять доступ к своей платформе для «Уральских авиалиний» еще семь месяцев. Это позволяло авиакомпании осуществлять продажу билетов и оформление бронирований.

На компанию наложили штраф в размере 1,3 миллиона долларов. «Это самый крупный штраф, наложенный с момента введения санкций», — указано в материале.

Ранее власти Великобритании оштрафовали компанию Apple за нарушение антироссийских санкций. Компания предоставила денежные средства «подсанкционному лицу без лицензии».