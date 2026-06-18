Дети Кадырова провели встречу с принцем

Дети главы Чечни Кадырова Али, Ахмат и Адам провели встречу с принцем Саудовской Аравии

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова Али, Ахмат и Адам провели встречу с принцем Саудовской Аравии Турки бен Мухаммедом Аль Саудом. Об этом сообщил сам Кадыров-старший.

Занимающий пост министра правительства Чечни по физкультуре Ахмат Кадыров передал принцу письмо от отца для главы Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.

«Уверен, что подобные встречи способствуют дальнейшему укреплению взаимопонимания, развитию добрых отношений и расширению сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес», — заявил глава Чечни. Каков был повод для встречи детей Кадырова с принцем кроме письма, и почему сам руководитель региона не принял участия в мероприятии, не уточняется.

Ранее сообщалось, что бегавшему за машиной Кадырова-младшего смоленскому экс-депутату Максиму Баранову вручили клинок «Ахмата» у камуфляжного дивана.